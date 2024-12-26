«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Билли Нельсон, тренер Мартина Баколе, высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Выступление Усика и Фьюри в реванше? Это не было очень хорошо. Этот бой не был такой зрелищный, как первый поединок. Я насчитал в поединке ничью, а отдать преимущество Усику в четыре раунда… это же несправедливо по отношению к Фьюри», – сказал Нельсон.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua