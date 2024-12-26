Бортолето: Хочу достойно представлять Бразилию!

Когда весной следующего года Габриэль Бортолето выйдет на старт своей первой гонки Формулы 1, начнётся новый виток его истории, которая пока не знает поражений.

В 2023-м он с первой попытки стал чемпионом Формулы 3, в 2024-м выиграл титул в Формуле 2 – столь же успешны ещё недавно были Шарль Леклер, Джордж Расселл и Оскар Пиастри. Бортолето тоже готов сделать следующий шаг.

Габриэль Бортолето: «Для меня большая честь быть среди этих имен. Все эти гонщики – победители Гран При, претенденты на титул, вдохновляющие тех, кто выступает в молодёжных сериях.

Чемпионские титулы в Формуле 3 и Формуле 2 дались непросто. Команда, я и мои напарники много и упорно работали. Не знаю, сколько часов мы провели на симуляторах за эти два года. Победы – это не просто удача и везение, а результат напряженной работы.

Я был частью двух команд, в которых работают сильные инженеры и механики. Все упорно трудились, чтобы добиться таких результатов, а стабильность всегда была одним из моих главных качеств. Я всегда был быстр, но именно стабильность позволяла регулярно зарабатывать много очков и бороться в группе лидеров.

В этом году сезон начался непросто. Перед Монцей я отставал от Хаджара на 38 очков, а в квалификации допустил свою единственную ошибку в этом году.

Потом мы заработали очки в спринте, а в воскресенье я выиграл гонку после старта с последнего места. Глядя с подиума на собравшихся внизу болельщиков, я чувствовал себя невероятно сильным, способным на всё. Я понял, что всё могу изменить. Тогда же начались переговоры с Sauber.

Перерыв в чемпионате прошёл удачно. К двум последним уик-эндам переговоры были завершены, а желание побеждать и выиграть титул осталось.

Когда команды собрались в Лосаиле, чтобы продолжить сезон Формулы 2, я подписал контракт. Приехала моя девушка, родители и спонсор были на связи – для нас это был особенный момент. Когда за тобой стоит много людей, которые поддерживают тебя и желают удачи, прессинг становится ещё больше, но это никогда не выбивало меня из колеи.

Я доказал себе, что, выиграв титулы в Формуле 3 и Формуле 2 заслуживаю право быть здесь. Я получил контракт не по каким-то другим причинам, а потому что выиграл оба чемпионата, как Пиастри, Расселл и Леклер.

Я хочу иметь возможность бороться за самые высокие цели и достойно представлять Бразилию в Формуле 1. Но сначала мне предстоит многому научиться.

Формула 2 была в центре моего внимания до окончания сезона и воскресной ночи, когда мы праздновали победу. Потом я сел за руль Sauber и, забыв о прежних достижениях, полностью сосредоточился на новой задаче. Новый старт, новые приключения! Посмотрим, к чему это в итоге приведёт».

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