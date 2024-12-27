Юлия Стародубцева сыграет на турнире WTA 250 за неделю до старта на Australian Open

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№101 WTA) сыграет в квалификации турнира WTA 250 в Хобарте, который пройдет за неделю до старта основной сетки Australian Open



Напомним, что Стародуцбева пока не обеспечила себе место в основе австралийского “мэйджора”. Она пройдет туда, в случае отказа одной из участниц уже находящихся в основной заявке.

На следующей неделе Юлия выступит на турнире WTA 250 в Окленде, где уже попала в основную сетку.

Сегодня уже состоялась жеребьевка соревнований WTA 500 в Брисбене, где сыграет Анастасия Соболева.

btu.org.ua