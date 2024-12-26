Салах стал восьмым футболистом, забившим 100 голов на домашних стадионах в Английской Премьер-Лиге. Кому покорилось достижение и сколько матчей потребовалось?

Легендарное достижение

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал восьмым футболистом, забившим 100 голов на домашних стадионах в Английской Премьер-Лиге.

Египтянин забил 98 голов на "Энфилде" и 2 гола на "Стэмфорд Бридж", когда был футболистом "Челси".

Мохамед Салах присоединился к Тьерри Анри, Харри Кейну, Серхио Агуэро, Алану Ширеру, Уэйну Руни, Энди Коулу и Робби Фаулеру.

Нападающему для 100 домашних голов потребовалось провести 142 игры, и он стал четвёртым по количеству игр.

Рекорд принадлежит Алану Ширеру, который забил 100 домашних голов в течении 91-й игры. На втором месте Тьери Анри, которому понадобилось 113 игр. Серхио Агуэро пришёл к такому показателю за 125 матчей.

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Мохамед Салах в данный момент в Английской Премьер-Лиге забил 16 голов и отдал 11 ассистов в 17-ти играх

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