Экс-соперник Усика: «Все просто рассыпались против него, а я сопротивлялся»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Немецкий боксер Марко Хук (43-5-1, 28 КО) вспомнил поединок против украинца Александра Усика (24-0, 15 КО), сравнив себя с другими соперниками трехкратного абсолютного чемпиона мира:

«За три недели до этого боя я серьезно заболел. Все задокументировано… Лихорадка, сильная простуда, антибиотики, и все же я вышел на ринг. Не все бы так поступили. Но я не все… Несмотря на эти условия, я боролся с Усиком в топовой форме и дал ему отпор.

Я сопротивлялся больше, чем многие его оппоненты потом. Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Даниэль Дюбуа, они все рассыпались против Усика. То, что в последнем бою делал Дюбуа, было каким-то отказом работать.

На меня напали, и все же я один из немногих, кто действительно боролся против него. Это факт. Вот в чем разница, когда на ринге настоящий боец с сердцем».

Ранее Александр Усик назвал Марко Хука единственным соперником в своей карьере, которого он не любит.

sport.ua