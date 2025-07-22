Помог рикошет. Динамо все-таки затолкало второй гол Хамруну

"Динамо" стартовало в еврокубках выездным матчем квалификации Лиги чемпионов против мальтийского "Хамрун Спартанс".

Матч начался непросто для киевлян – хозяева начали с прессинга и пару раз создавали неприятные ситуации у ворот Нещерета. Впрочем, первая же толковая атака киевлян закончилась голом Ваната уже на 13-й минуте.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Второй тайм выдался довольно нудный, но киевляне удачно выбежали в контратаку на 76-й минуте. Буяльский разогнал выпад из центра поля, а затем подключился поближе к штрафной и сам его и завершил. Правда, Виталию помог рикошет. 0:2 в концовке.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Хамрун Спартанс" – "Динамо".

www.ua-football.com