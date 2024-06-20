Гайба. Завацкая проиграла четвёртой сеяной в матче второго круга

Катарина Завацкая завершила выступление на турнире WTA 125 в Италии
Гайба, Италия • 17-23 июня • трава • $115,000
Действующая чемпионка: Эшлин Крюгер (США)
Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд
Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) — Сара Эррани (Италия, 4) 6:7(4), 5:7
Украинская теннисистка во второй раз сыграла против Эррани: в 2019 году Завацкая обыграла итальянку в квалификации турнира WTA 250 в Гуанчжоу.
Напомним, что Катарина впервые сыграла в основной сетке соревнований, которые проходят на траве.
На следующей неделе Завацкая примет участие в квалификации Уимблдона.