Гайба. Завацкая проиграла четвёртой сеяной в матче второго круга

Катарина Завацкая завершила выступление на турнире WTA 125 в Италии

Гайба, Италия • 17-23 июня • трава • $115,000

Действующая чемпионка: Эшлин Крюгер (США)

Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) — Сара Эррани (Италия, 4) 6:7(4), 5:7

Украинская теннисистка во второй раз сыграла против Эррани: в 2019 году Завацкая обыграла итальянку в квалификации турнира WTA 250 в Гуанчжоу.

Напомним, что Катарина впервые сыграла в основной сетке соревнований, которые проходят на траве.

На следующей неделе Завацкая примет участие в квалификации Уимблдона.

btu.org.ua