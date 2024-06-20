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Шифр код комбінація Hamster Kombat 20-21 червня який вводити
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Шифр код комбінація Hamster Kombat 20-21 червня який вводити ВІДЕО

Дізнайтесь, яке кодове слово Морзе потрібно вводити 20-21 червня в грі Hamster Kombat.

Сьогоднішній код Морзе в Hamster Kombat вже готовий до використання і принесе гравцям багато монет, пише EURO.com.ua.

Код «Hamster Kombat» на 20-21 червня розроблено з використанням азбуки Морзе, де кожна буква має свою унікальну комбінацію точок і тире. Щоб розшифрувати код, гравцям потрібно звернутися до спеціальної таблиці.

В інтерфейсі гри коротке натискання кнопки активує точку, а утримання на дві секунди означає тире. Важливо точно слідувати послідовності знаків, роблячи короткі паузи для розділення букв.

Слово дня: PUMP

Розглянемо розшифрування кожної літери в коді:

  • P: • – – • (короткий, два довгих, короткий)
  • U: • • – (два коротких, довгий)
  • M: – – (два довгих)
  • P: • – – • (короткий, два довгих, короткий)

Техніка введення коду:

  • P: Коротке натискання, потім два довгих, потім коротке.
  • U: Два коротких натискання, потім довге.
  • M: Два довгих натискання.
  • P: Повторити послідовність як у першої P.

Як вводити ВІДЕО

Також рекомендуємо звернути увагу на найкращі схожі проекти, які можливо теж стануть криптовалютою в майбутньому:

Майбутнє “Hamster Kombat”

Hamster Kombat” продовжує стрімко розвиватися, і в найближчому майбутньому планується листинг токенів HMSTR. Ось деякі біржі, які можуть включити токени “Hamster” у свій листинг:

  • BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;
  • KUCOIN — перспективна біржа.
  • OKX – ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;
  • ByBit – привертає широку клієнтську базу і передові технології;
  • BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;
  • GateIO – підтримує безліч криптовалют і надає гарантовані торгові опції;
  • WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

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