Шифр код комбінація Hamster Kombat 20-21 червня який вводити ВІДЕО

Сьогоднішній код Морзе в Hamster Kombat вже готовий до використання і принесе гравцям багато монет, пише EURO.com.ua.

Код «Hamster Kombat» на 20-21 червня розроблено з використанням азбуки Морзе, де кожна буква має свою унікальну комбінацію точок і тире. Щоб розшифрувати код, гравцям потрібно звернутися до спеціальної таблиці.

В інтерфейсі гри коротке натискання кнопки активує точку, а утримання на дві секунди означає тире. Важливо точно слідувати послідовності знаків, роблячи короткі паузи для розділення букв.

Слово дня: PUMP

Розглянемо розшифрування кожної літери в коді:

P: • – – • (короткий, два довгих, короткий)

U: • • – (два коротких, довгий)

M: – – (два довгих)

P: • – – • (короткий, два довгих, короткий)

Техніка введення коду:

P: Коротке натискання, потім два довгих, потім коротке.

U: Два коротких натискання, потім довге.

M: Два довгих натискання.

P: Повторити послідовність як у першої P.

Як вводити ВІДЕО

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Майбутнє “Hamster Kombat”

“Hamster Kombat” продовжує стрімко розвиватися, і в найближчому майбутньому планується листинг токенів HMSTR. Ось деякі біржі, які можуть включити токени “Hamster” у свій листинг: