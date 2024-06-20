Шифр код комбінація Hamster Kombat 20-21 червня який вводити ВІДЕО

Сьогоднішній код Морзе в Hamster Kombat вже готовий до використання і принесе гравцям багато монет, пише EURO.com.ua.
Код «Hamster Kombat» на 20-21 червня розроблено з використанням азбуки Морзе, де кожна буква має свою унікальну комбінацію точок і тире. Щоб розшифрувати код, гравцям потрібно звернутися до спеціальної таблиці.
В інтерфейсі гри коротке натискання кнопки активує точку, а утримання на дві секунди означає тире. Важливо точно слідувати послідовності знаків, роблячи короткі паузи для розділення букв.
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Слово дня: PUMP
Розглянемо розшифрування кожної літери в коді:
- P: • – – • (короткий, два довгих, короткий)
- U: • • – (два коротких, довгий)
- M: – – (два довгих)
- P: • – – • (короткий, два довгих, короткий)
Техніка введення коду:
- P: Коротке натискання, потім два довгих, потім коротке.
- U: Два коротких натискання, потім довге.
- M: Два довгих натискання.
- P: Повторити послідовність як у першої P.
Як вводити ВІДЕО
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- PixelVerse
- Blum
- MemeFi
- YesCoin
- TapSwap
- Hamster Kombat
- Harvest MOON
- Catizen
- Near Wallet
- Wormfare
- Avacoin
Майбутнє “Hamster Kombat”
“Hamster Kombat” продовжує стрімко розвиватися, і в найближчому майбутньому планується листинг токенів HMSTR. Ось деякі біржі, які можуть включити токени “Hamster” у свій листинг:
- BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;
- KUCOIN — перспективна біржа.
- OKX – ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;
- ByBit – привертає широку клієнтську базу і передові технології;
- BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;
- GateIO – підтримує безліч криптовалют і надає гарантовані торгові опції;
- WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.