Богота. Четыре сеяные теннисистки потерпели поражение на старте, 16-летняя Пареха выиграла дебютный матч в Туре

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 250 в Колумбии
Богота, Колумбия • 31 марта – 6 апреля • грунт • $275,094
Действующая чемпионка: Камила Осорио (Колумбия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Мари Боузкова (Чехия, 1) – Александра Крунич (Сербия, Q) 6:0, 3:6, 6:3
Ралука Шербан (Кипр, Q) – Нурия Паррисас Диас (Испания) 2:6, 6:4, 6:1
Катажина Кава (Польша, Q) – Валентина Мадиорреаль Ариас (Колумбия, WC) 6:1, 6:1
Лаура Пигосси (Бразилия) – Лаура Зигемунд (Германия, 5) 4:6, 6:1, 6:1
Патричия Мария Циг (Румыния, LL) – Эилиана Аранго (Колумбия, 4) 6:3, 6:3
Хулиэта Пареха (США, Q) – Мария Хосе Санчес Урибе (Колумбия, WC) 6:1, 6:1
Леолия Жанжан (Франция) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) 6:4, 7:5
Селена Янициевич (Франция) – Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) 6:1, 6:2
Кристина Букша (Испания, 8) – Леони Кюнг (Швейцария) 6:1, 6:7(2), 6:1
Леа Бошкович (Хорватия, Q) – Ирина Бара (Румыния, Q) 6:4, 6:4
Хулия Риэра (Аргентина) – Франческа Джонс (Великобритания) 6:2, 5:7, 5:3 (отказ)
Ива Йович (США) – Алиша Паркс (США, 3) 6:1, 6:4
Татьяна Мария (Германия, 6) – Клоэ Паке (Франция) 6:7(5), 7:5, 6:4
Ханна Чанг (США) – Варвара Лепченко (США) 4:6, 6:1, 6:2
Эмина Бекташ (США) – Мария Торрес Мурсия (Колумбия, WC) 6:0, 6:3
Камила Осорио (Колумбия, 2) – Мариана Изабель Игита Барраса (Колумбия, WC) 6:0, 6:1
Ралука Шербан (3), Хулиэта Пареха (1) и Ханна Чанг (1) одержали дебютные победы в основной сетке турнира серии WTA. В скобках указано количество выступление в основе соревнований на уровне Тура.
Ива Йович (№150 WTA) одержала вторую победу в рамках основного Тура и выиграла второй матч против соперницы из топ-60. В прошлом сезоне американке удалось обыграть Магду Линетт на US Open.
Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram