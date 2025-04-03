Богота. Четыре сеяные теннисистки потерпели поражение на старте, 16-летняя Пареха выиграла дебютный матч в Туре

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 250 в Колумбии



Богота, Колумбия • 31 марта – 6 апреля • грунт • $275,094

Действующая чемпионка: Камила Осорио (Колумбия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мари Боузкова (Чехия, 1) – Александра Крунич (Сербия, Q) 6:0, 3:6, 6:3

Ралука Шербан (Кипр, Q) – Нурия Паррисас Диас (Испания) 2:6, 6:4, 6:1

Катажина Кава (Польша, Q) – Валентина Мадиорреаль Ариас (Колумбия, WC) 6:1, 6:1

Лаура Пигосси (Бразилия) – Лаура Зигемунд (Германия, 5) 4:6, 6:1, 6:1

Патричия Мария Циг (Румыния, LL) – Эилиана Аранго (Колумбия, 4) 6:3, 6:3

Хулиэта Пареха (США, Q) – Мария Хосе Санчес Урибе (Колумбия, WC) 6:1, 6:1

Леолия Жанжан (Франция) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) 6:4, 7:5

Селена Янициевич (Франция) – Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) 6:1, 6:2

Кристина Букша (Испания, 8) – Леони Кюнг (Швейцария) 6:1, 6:7(2), 6:1

Леа Бошкович (Хорватия, Q) – Ирина Бара (Румыния, Q) 6:4, 6:4

Хулия Риэра (Аргентина) – Франческа Джонс (Великобритания) 6:2, 5:7, 5:3 (отказ)

Ива Йович (США) – Алиша Паркс (США, 3) 6:1, 6:4

Татьяна Мария (Германия, 6) – Клоэ Паке (Франция) 6:7(5), 7:5, 6:4

Ханна Чанг (США) – Варвара Лепченко (США) 4:6, 6:1, 6:2

Эмина Бекташ (США) – Мария Торрес Мурсия (Колумбия, WC) 6:0, 6:3

Камила Осорио (Колумбия, 2) – Мариана Изабель Игита Барраса (Колумбия, WC) 6:0, 6:1

Ралука Шербан (3), Хулиэта Пареха (1) и Ханна Чанг (1) одержали дебютные победы в основной сетке турнира серии WTA. В скобках указано количество выступление в основе соревнований на уровне Тура.

Ива Йович (№150 WTA) одержала вторую победу в рамках основного Тура и выиграла второй матч против соперницы из топ-60. В прошлом сезоне американке удалось обыграть Магду Линетт на US Open.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



btu.org.ua