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Футбол

Бывший спортивный директор Шахтера трудоустроился в бразильском клубе

Который примет участие в клубном ЧМ-2025

Бывший спортивный директор Шахтера трудоустроился в бразильском клубе

Фото: Фламенго

    • Бразильский "Фламенго" объявил о подписании контракта с новым техническим директором Жозе Боту. Об этом клуб объявил на своих официальных ресурсах.

    Он уже прибыл в Рио-де-Жанейро, где приступит к работе. Боту будет отвечать за профессиональный и массовый футбол.

    С 2018 по 2021 год он работал в “Шахтере”, где отвечал за департамент селекции клуба. До недавнего времени Боту представлял "Осиек", который оставил несколько недель назад.

    Уже известно, что португалец вместе с главным тренером “Фламенго” Филиппе Луисом начали работу над усилением команды на следующий сезон.

    www.ua-football.com

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