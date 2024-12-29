Бой за два титула? Журналисты назвали вероятных соперников Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии IBF в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко (18–3, 12 КО) должен определится со своим будущим на профессиональном ринге после первого января – об этом заявил влиятельный промоутер Боб Арум.

Издание Boxing247 оценило вероятность возвращения в ринг украинского чемпиона и назвало возможных соперников для Ломаченко:

«Будет ли снова боксировать великий Василий Ломаченко, будущий член Зала славы? В последний раз его видели, когда он одержал убедительную победу над Джорджем Камбососом-младшим в мае этого года.

С тех пор «Лома» находится в своей родной, растерзанной войной Украине, проводя время со своей семьей, размышляя о будущем. Ломаченко был потрясающим боксером благодаря искусным боксерским навыкам и IQ на ринге, которые гарантировали великолепные выступления.

Если украинец решит вернуться в бокс, есть несколько вероятных противников, с которыми он может встретиться. Самые привлекательные поединки – это встреча с чемпионами легкого веса. Обладатель титула WBC Шакур Стивенсон (22–0, 10 КО, США) и чемпион по версии WBA Джервонта Дэвис (30–0, 28 КО, США) могут выйти в ринг с Ломаченко, если тот решит продолжать боксерскую карьеру», – считают журналисты.

sport.ua