Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.
На ринге встретились обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниель Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.
После яркой победы украинца ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории. Боксер из Украины сохранил лидерство, опережая японцп Наою Иноуэ и американца Теренса Кроуфорда, которые разместились в тройке.
Свои позиции удалось улучшить двум американцам – обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон поднялся на седьмое место, а чемпион WBC во втором наилегчайшем весе Джесси Родригес теперь занимает пятую строчку.
Рейтинг лучших боксеров современности независимо от весовой категории (по версии ESPN):
(в скобках указано место в предыдущей версии рейтинга)
- (1) Александр Усик
- (2) Наоя Иноуэ
- (3) Теренс Кроуфорд
- (4) Дмитрий Бивол
- (6) Джесси Родригес
- (5) Артур Бетербиев
- (10) Шакур Стивенсон
- (7) Сауль Альварес
- (8) Дэвид Бенавидес
- (9) Дзюнто Накатани