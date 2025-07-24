Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге встретились обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниель Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

После яркой победы украинца ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории. Боксер из Украины сохранил лидерство, опережая японцп Наою Иноуэ и американца Теренса Кроуфорда, которые разместились в тройке.

Свои позиции удалось улучшить двум американцам – обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон поднялся на седьмое место, а чемпион WBC во втором наилегчайшем весе Джесси Родригес теперь занимает пятую строчку.

Рейтинг лучших боксеров современности независимо от весовой категории (по версии ESPN):

(в скобках указано место в предыдущей версии рейтинга)

(1) Александр Усик (2) Наоя Иноуэ (3) Теренс Кроуфорд (4) Дмитрий Бивол (6) Джесси Родригес (5) Артур Бетербиев (10) Шакур Стивенсон (7) Сауль Альварес (8) Дэвид Бенавидес (9) Дзюнто Накатани

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