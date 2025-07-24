Саудовская Аравия рассматривает возможность многомиллиардных инвестиций в Атлетико Мадрид

Мадридский "Атлетико" ведет переговоры о продаже части клуба иностранным инвесторам.

Хотя сам клуб не выставляется на продажу полностью, генеральный директор Мигель Анхель Хиль Марин обсуждает привлечение капитала для финансирования проекта на землях вокруг стадиона "Метрополитано".

Саудовская Аравия уже выразила свою заинтересованность в потенциальной сделке и готовности вести переговоры по этому вопросу.

Ближневосточное нефтяное государство уже связано с "Атлетико" через спонсорство: авиакомпания Riyadh Air (реклама на футболке) и стадион, который теперь называется "Riyadh Air Метрополитано".

www.ua-football.com