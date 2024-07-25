“Во втором тайме проучили украинцев”. Олимпия – Полесье. Обзор послематчевой словенской прессы

О не очень эффектной, но боевой и организованной победе “драконов” над “волками”

polissyafc.com

Первый опыт обычно заканчивается неудачей. И речь не только о футболе, это правило работает чуть ли не во всех сферах нашей жизни. Житомирское "Полесье" вчера провело свой первый в истории матч в рамках еврокубков и им приходилось противостоять не только словенской "Олимпии", но и своим собственным нервам, которые передавалась даже через экран телевизора во время просмотра матча.

Да, все завершилось поражением, несмотря на неплохой старт в первом тайме. Да, не удалось забить хотя бы гол и да, шансы на выход теперь не очень большие, ведь отыграть два мяча будет непросто, однако это опыт, который необходимо проглотить и двигаться дальше, как минимум до ответного матча через неделю.

Куда оптимистичнее об этом матче писали наши словенские коллеги. Конечно, они должны были остаться довольными победой своей команды. Давайте посмотрим, что именно пишут в словенской прессе после этой игры.

Наверное, самый популярный портал Словении Sport-tv.si решил обойтись без громких заголовков и достаточно пресно описал победу "Олимпии". Их материал называется "Олимпия с победы начала свой европейский путь". В самой статье автор признает, что первые 15 минут игры были за "волками", которые достаточно смело шли на чужие ворота, впрочем после такого начала игра сильно изменилась, особенно во втором тайме. Повторная активизация от житомирян произошла в концовке, когда они побежали сравнивать счет, но и там в итоге они лишь пропустили второй гол: "Украинцы открыли слишком много зон в конце матча, за что были наказаны вторым пропущенным голом", — отметил Ламин Диалло, автор статьи.

Издание 24ur.com также достаточно скромно и без восторга рассказало о победе своей команды. Послематчевый материал называется "Люблянцы прекрасно начали нынешний евросезон". В том материале немного по-другому увидели старт поединка и отметили, что начало было за хозяевами, после чего "Полесье" плавно отвело игру от собственных ворот. Отчасти автор посетовал на момент, произошедший на 25-й минуте: "Реда Бултам упал на границе штрафной площадки гостей, однако из-за отсутствия ВАР арбитр не имел возможности проверить где именно произошел контакт".

Куда пафоснее звучит заголовок, с которым вышло издание Sportklub.si: "Во втором тайме Олимипия проучила украинцев". Хотя это еще можно перевести как "преподать урок". Кроме восхищения собственной командой, автор статьи отметил, что в первом тайме у него есть немало вопросов к главному арбитру встречи: "В первом тайме фактически не было ничего интересного. Единственное, что хочется отметить, это работа арбитра Хавьера Альбероле Рохаса, который в одном эпизоде показал украинцам желтую карточку вместо красной. Наверное, испанец просто перепутал карманы. В итоге, он все же не жалел карточек и следует отметить, что матч был таким напряженным, что в определенные моменты этого требовал".

Портал Siol.net вообще обошелся одним абзацем об этой игре и материал назывался "Олимпия и Марибор имеют хорошее преимущество перед ответными матчами". В самом материале краткое описание того, что произошло, не более.

Издание Rtvslo (ММС) окрестило эту победу как "Желанный старт Олимпии в еврокубках". Там также было без особых откровений, автор лишь похвалил украинскую команду за попытку сравнять счет в последние 20 минут матча и поблагодарил, что "волки" все же пытались играть, а не забивались в собственные ворота. Еще бы, именно благодаря попыткам сравнять "Олимпия" и нашла свой второй гол в конце встречи.

Вот такими были итоги этого матча от словенской прессы. Без невероятного восторга, просто рабочая победа, о которой они и написали как-то пресно. Но посмотрим на ответный матч. Возможно, после него у наших словенских коллег настроение немного ухудшится.

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