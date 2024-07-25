Усик отреагировал на слухи о том, что он употреблял допинг в бою с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик отреагировал на слухи о том, что он принимал допинг во время боя с Тайсоном Фьюри. После седьмого раунда многим показалось, что Усик использовал ингалятор, впоследствии выяснилось, что это был крест.

«Люди говорят, что я что-то принимал? Это глупые люди. Послушайте, я никогда не употреблял какие-то запрещенные препараты. Я чист. Крест – это мой допинг. Моя вера – мой допинг. Иисус – мой допинг. Моя семья, моя команда, моя страна – это мой допинг. Хватит уже», – сказал Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF.

sport.ua