Окон: Решение уйти из Alpine было очевидным

В четверг в Haas объявили о подписании контракта с Эстебаном Оконом. Общаясь с прессой в Спа, французский гонщик рассказал, что одним из факторов, побудившим его уйти из Alpine, стало отсутствие технического прогресса команды.

Эстебан Окон: «Решение было для меня очевидным. Я принял его уже достаточно давно, поскольку хотел принять новый вызов. Я хотел написать собственную историю, и очевидно, что пять лет в одной команде – довольно большой срок для Формулы 1.

Вместе мы добились хороших результатов, но были и сложные времена. Не секрет, что результаты нынешнего сезона разочаровывают. Никто в команде не доволен таким положением вещей и нашими позициями. В некоторых аспектах не удалось добиться прогресса, а определённые технические проблемы такие же, какими они были ещё несколько лет назад.

Мы не лучшим образом справились с техническим развитием. В результате у нынешней машины те же проблемы, что и три года назад. Такое недопустимо в Формуле 1».

Эстебан Окон добавил, что он начал искать возможность уйти из Alpine ещё в середине прошлого сезона: «Очевидно, что в паддоке ходило много всевозможных разговоров. Переговоры с Haas начались уже довольно давно. Всё началось ещё в середине 2023 года».

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