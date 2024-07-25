Ежедневный шифр Морзе в Hamster Kombat на 26 июля FLASH. Вводим и получаем бонус

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Как правильно вводить шифр
- Откройте Telegram и перейдите к чат-боту игры.
- Нажмите кнопку «Прибыль за нажатие».
- Введите шифр, следуя инструкциям.
Код на 25-26 июля: FLASH
- F: ••-•
- L: •-••
- A: •-
- S: •••
- H: ••••
Не забудьте вводить код правильно, чтобы получить бонус.
Другие проекты для заработка криптовалюты
Если вам понравилась игра Hamster Kombat и вы ищете другие возможности заработка криптовалюты, рекомендуем обратить внимание на следующие проекты:
- Blum;
- Notcoin;
- DOGS;
- PixelVerse;
- TapSwap;
- MemeFi;
- Catizen;
- Near Wallet;
- Avacoin.
Эти проекты могут стать новыми популярными криптовалютами в будущем.
Листинг Hamster Kombat: чего ожидать
Hamster Kombat продолжает набирать популярность, и уже в этом месяце состоится листинг токенов HMSTR. Вот список бирж, которые, вероятно, включат токены Hamster в свой листинг:
- KUCOIN – перспективная биржа, на которой будет Pre-Market токенов Hamster Kombat;
- BINANCE – известная своей надежностью и удобным функционалом;
- OKX – идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров благодаря интуитивному интерфейсу;
- ByBit – привлекает широкую клиентскую базу и передовые технологии;
- BingX – выделяется своей надежностью и удобством использования;
- GateIO – поддерживает множество криптовалют и предоставляет гарантированные торговые опции;
- WhiteBit – зарекомендовала себя высокими стандартами безопасности и удобством использования.