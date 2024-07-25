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Ежедневный шифр Морзе в Hamster Kombat на 26 июля FLASH. Вводим и получаем бонус
Разное

Ежедневный шифр Морзе в Hamster Kombat на 26 июля FLASH. Вводим и получаем бонус

В игре Hamster Kombat появился новый шифр Морзе, который позволит получить 1 миллион монет.

Если вы еще не играли, сейчас самое время присоединиться!

Как правильно вводить шифр

  1. Откройте Telegram и перейдите к чат-боту игры.
  2. Нажмите кнопку «Прибыль за нажатие».
  3. Введите шифр, следуя инструкциям.

Код на 25-26 июля: FLASH

  • F: ••-•
  • L: •-••
  • A: •-
  • S: •••
  • H: ••••

Не забудьте вводить код правильно, чтобы получить бонус.

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Листинг Hamster Kombat: чего ожидать

Hamster Kombat продолжает набирать популярность, и уже в этом месяце состоится листинг токенов HMSTR. Вот список бирж, которые, вероятно, включат токены Hamster в свой листинг:

  • KUCOIN – перспективная биржа, на которой будет Pre-Market токенов Hamster Kombat;
  • BINANCE – известная своей надежностью и удобным функционалом;
  • OKX – идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров благодаря интуитивному интерфейсу;
  • ByBit – привлекает широкую клиентскую базу и передовые технологии;
  • BingX – выделяется своей надежностью и удобством использования;
  • GateIO – поддерживает множество криптовалют и предоставляет гарантированные торговые опции;
  • WhiteBit – зарекомендовала себя высокими стандартами безопасности и удобством использования.

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