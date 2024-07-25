Кицбюэль. Гастон обыграл действующего чемпиона, отыграв матчболы, Берреттини продлил победную серию

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 250 в Австрии

Кицбюэль, Австрия • 22-27 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Уго Гастон (Франция) – Себастиан Баэс (Аргентина, 1) 7:5, 5:7, 7:6(6)

Факундо Диас Акоста (Аргентина) – Педро Мартинес (Испания, 4) 6:7(2), 6:3, 6:4

Янник Ганфманн (Германия) – Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) 7:6(2), 6:3

Маттео Берреттини (Италия) – Николас Морено де Альборан (США, WC) 7:6(5), 6:3

Факундо Диас Акоста проведёт второй полуфинал на уровне ATP в карьере. В феврале этого года аргентинец выиграл свой дебютный титул на турнире в Буэнос-Айресе.

Уго Гастон (№91 ATP) одержал четвёртую в карьере победу над игроком, входящим в топ-20 (первую с мая 2022 года) и во второй раз вышел в полуфинал турнира ATP. Впервые французу это удалось три года назад, когда он сыграл в решающем матче в Гштааде. В пятницу Гастон попробует взять реванш у Факундо Диаса Акосты за поражение полторы недели назад в Гамбурге.

Маттео Берреттини выиграл восьмой матч подряд и попробует вторую неделю подряд выйти в финал. Напомним, что итальянец перед выступлением в Кицбюэле стал чемпионом в Гштааде. Дальше Берреттини впервые встретится с Янником Ганфманном, для которого это будет первый полуфинал в Туре с июня прошлого года (Майорка).

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