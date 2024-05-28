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Футбол

Безумный камбэк после первой встречи. Фортуна — Бохум 0:4. Обзор матча и видео голов

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Безумный камбэк после первой встречи. Фортуна - Бохум 0:4. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • В рамках стыкового матча за выход в Бундеслигу сыграли матч "Фортуна" — "Бохум", результат поединка 0:3. Первая встреча закончилась победой команды из Дюссельдорфа 3:0, общий счет 3:3 и по пенальти команда из бундеслиги сохранила себе прописку на следующий сезон, счет по пенальти 5:6.

    "Напомним, что по итогам нынешнего сезона вылетает "Кельн" и "Дармштадт". А поднимается из второй Бундеслиги "Санк-Паули" и "Гольштайн Киль".

    Смотрите видеообзор стыкового матча чемпионата Германии "Фортуна" — "Бохум".
    Дюссельдорф. "Меркур Шпиль-Арена".
    "Фортуна" — "Бохум" 0:4
    Голы: Гофман (18, 66''), Штегер (70'')

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