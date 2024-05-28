Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Британский обозреватель бокса Гарет Дэвис высказался о бое за титул абсолютного чемпиона мира между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Тайсон проиграл в этом бою из-за чрезмерного позерства на ринге. В бою-реванше он будет уже андердогом. Тайсон попытается более агрессивно боксировать в реванше, но для него это будет риск. Усик опасен. Сейчас в действиях Тайсона можно заметить одно – он стареет. Никогда раньше не видел Фьюри таким побитым», – сказал Дэвис.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua