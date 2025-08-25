Гоменюк рассказал о бойкоте матча против Динамо

Бывший футболист харьковского «Металлиста» и сборной Украины Владимир Гоменюк рассказал о долгах своей бывшей команды, а также признался, что он и его одноклубники сознательно бойкотировали матч против киевского «Динамо» в 2015 году. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

1 марта 2015 года часть игроков «Металлиста» отказались выйти на матч против «бело-синих» в рамках 15-го тура чемпионата Украины, который завершился поражением харьковчан со счетом 0:3.

Что привело к бойкоту?

Гоменюк объяснил причины этого решения. «Нам уже четыре месяца не платили зарплату. Нам говорили, что деньги будут, но каждый раз откладывали. Мы решили с ребятами, включая Эдмара, Шелаева и еще нескольких игроков, что не выйдем на матч. Но сделали это юридически грамотно, чтобы все было правильно оформлено», — рассказал Гоменюк.

«Да, это был сознательный бойкот. Мы просто хотели понять, что происходит. Не обязательно было платить деньги, но хотя бы сказать честно: „У нас нет средств“. Это помогло бы нам понять, что делать дальше, а так нас все время «кормили завтраками»», — добавил бывший футболист.

Долги и юридическая борьба

На вопрос о том, что «Металлист» до сих пор должен ему деньги, Гоменюк ответил: «Да, 200 тысяч долларов. Я выиграл дело в Верховном суде, но клуб ничего не может отдать. Даже автобуса нет, все имущество под арестом. База и стадион не принадлежат клубу. Только эмблема осталась. Этот новый „Металлист“ — не правопреемник, просто взяли эмблему и название».

Напомним, мы также писали о том, что Динамо будет бесплатно транслировать ответ против Маккаби.