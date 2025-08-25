Ираола шутил о Забарном в Борнмуте

Один из менеджеров английского «Борнмута» поделился забавной историей о том, как главный тренер команды Андони Ираола шутил о своем экс-подопечном Илье Забарном, который недавно подписал контракт с французским клубом «ПСЖ». Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Как рассказал менеджер, Ираола часто шутил, что ему не нужен защитник на фланге, чтобы контролировать крайнего нападающего соперника, потому что Илья всегда обо всем позаботится. Это подчеркивает, насколько высоко Ираола ценил игру украинского футболиста.

Илья Забарный перешел в «ПСЖ» из «Борнмута» за 63 миллиона евро, а еще 3 миллиона евро английский клуб может получить в виде бонусов. Новый контракт украинского защитника с парижанами рассчитан до лета 2030 года.

