Getty Images/Global Images Ukraine. Кен Драйден

Печальное известие пришло из Канады, где в 78-летнем возрасте после продолжительной борьбы с раком ушел из жизни легендарный канадский вратарь Кен Драйден – незаурядная личность, оставившая свой след не только в спорте.

Это тот заокеанский небожитель из далекого детства, который представлял другой мир и другой хоккей. И на протяжении всей жизни этот человек оставался другим по отношению к советским хоккейным звездам – его ровесникам. Как говорил в одном документальном фильме Фил Эспозито, «мы ненавидели людей, а следовало ненавидеть систему». Ох, Фил, как показало время, немало тех людей, которые оппонировали вам на хоккейных площадках, спустя годы рьяно поддержали агрессивную войну рф против Украины, пошли во власть и в некоторой степени стали гарантами устойчивости системы, едва ли не страшнее той, что была в совке времен вашей молодости. Так что первое впечатление относительно тех людей (а людей ли?) было, наверное, вполне верным.

Драйден мне запомнился как человек, которого часто поливала на все лады советская пресса. И не за какой-то там капиталистический образ жизни, а за игру против сборной СССР. Понимаю, что мы, тогдашние, не имели касательства к трансляциям матчей НХЛ, как и ко многим другим спортивным и неспортивным интересностям, поэтому и составить свое мнение о том или ином канадском или американском игроке получалось лишь на основании матчей вроде Суперсерии-72 (в ее 6-й игре Драйдена, кстати, назвали одним из двух лучших игроков в канадской сборной, у канадцев тогда накопилась аж 31 минута штрафа, но с 27-мью бросками Кен справился, а канадцы выиграли 3:2) или Кубка вызова-79 (легендарный тренер Скотти Боумэн сначала предпочитал Драйдена, несмотря на мнение специалистов, но вот в решающем матче, закончившемся поражением 0:6, кипер «Монреаля» остался в запасе, а сменивший его Джерри Чиверс впоследствии уничижительно раскритиковал сам себя: мол, «аж 4 шайбы на моей совести») или новогодних странствий советских клубов, зачастую усиленных игроками других команд (такое советское спортивное ноу-хау) по Северной Америке.

Чемпионаты мира, где Драйден засветился в конце 1960-х, а эсэсэсэровцы соперничали в то время со сборной Чехословакии, все же не были форумом сильнейших игроков планеты. А пора 193-сантиметрового крепыша-вратаря (не ломка ли это стереотипов по поводу габаритов вратаря в хоккее 2-й половины ХХ в.?) – это 1970-е, время, которому он как игрок, как хоккейная личность отвечал как нельзя лучше. И отнюдь не случайно он является связующим звеном между Суперсерией-72 и Кубком вызова-79. Крепчайшим звеном!

Кен отличался от своих коллег из НХЛ многим. Этот человек имел широкий кругозор, замечательную память, умел быстро принимать правильные решения как на площадках, так и в жизни. Что ж, взглянем на длиннющий список исключительностей Драйдена. Кто еще таким может похвастать!

1. Хорошее образование, единственный бакалавр в НХЛ

Сначала он получил степень бакалавра по истории в Корнеллском университете. А уже будучи игроком НХЛ, получил юридическое образование (адвокат) в университете МакГилла (одного из старейших в Канаде, был открыт в Монреале еще в 1829 г., в мировых университетских рейтингах стабильно оказывается в первой 20-ке), стажировался в одной из юридических компаний. Кстати, в середине 1970-х Драйден был единственным бакалавром среди игроков НХЛ. А уже в 2010-е гг. Драйден преподавал в родном университете курс канадских исследований под названием «Думаем о будущем, чтобы творить будущее».

2. Конн-Смайт Трофи – в первый сезон, Колдер Трофи – в первый полный сезон

На драфте Драйден был выбран клубом «Бостон Брюинз», однако практически сразу его обменяли в «Монреаль Канадиенс». И без промедления – с места в карьер – новичок удостоился Конн-Смайт Трофи – приза лучшему игроку плей-офф. Хотя в целом в тот свой премьерный сезон-1970/71 Драйден провел мало игр, но впечатление произвел суперское! В частности, в одном из матчей финальной серии против «Чикаго Блэк Хоукс» Драйден выдал 56 сейвов! А длительный, крайне упорный 7-матчевый финал после того повторился в НХЛ аж спустя 16 лет! Кстати, в том же сезоне впервые два брата-вратаря играли друг против друга: Кен – за «Монреаль», а Дэйв – за «Баффало Сейбрс». Победил канадский клуб с Кеном на воротах – 5:2.

А в сезоне-1971/72 Драйден считался новичком именно из-за малого количества игр в предыдущем сезоне. Поэтому был среди соискателей Колдер Трофи – приза для тех, кто проводит первый полный сезон в НХЛ. Есть несколько условий для номинации на этот приз, в том числе не более 25-ти игр в одном из предыдущих сезонов, возраст не старше 26 лет и др. Драйден победил с большим отрывом. Однако уникальность Кена в том, что для него Колдер Трофи оказался не первой индивидуальной наградой в спортивной биографии (Конн-Смайт Трофи был годом ранее). Это единственный подобный случай в истории НХЛ.

3. 6 Кубков Стэнли, 5 титулов лучшего голкипера НХЛ

1970-е, как, собственно, и свою игровую карьеру Драйден подытожил выигрышем Кубка Стэнли в сезоне-1978/79. Замечу, что с 1976-го по 1979-й – фактически всю вторую половину 1970-х – «Монреаль» был безоговорочным фаворитом НХЛ и завоевал 4 Кубка Стэнли подряд! И это в лиге, где едва ли не официально объявлена борьба с командами-династиями! Скажем, в 1976 г. «канадцы» при непосредственном участии Драйдена выиграли финальную серию у «Филадельфии Флайерз» с сухим счетом 4:0. В сезоне-1976/77 в регулярном сезоне монреальцы набрали фантастические 132 очка! В четвертьфинале Кубка Стэнли того сезона на счету Драйдена – один сухой матч, в полуфинале – 2, и в финале еще один! Ну, и снова соперник по финальной серии – на этот раз «Бостон Брюинз» – не выиграл ни одного матча у «канадцев» – 0:4.

Ох, как же нелегко было выигрывать Везина Трофи – приз лучшему вратарю НХЛ в 1970-е! Хотя уже сошел с авансцены великий Жак Плант, однако буквально феерили Тони Эспозито, Берни Парент и Мишель Ларок. Тем не менее, именно Кен Драйден оказался лучшим из вратарей того времени. Впервые завоевал титул лучшего вратаря сильнейшей хоккейной лиги мира в 1973 г., в последний раз – в 1979 г. – в заключительный год игровой карьеры. Ушел победителем!

4. Автор нескольких книг, в том числе и о Суперсерии-72, вышедшей также и в СССР

В детстве читал переведенную с английского книгу Драйдена «Хоккей на высшем уровне». В оригинальном написании ведущая роль принадлежала американскому спортивному журналисту Майку Малвою. Обратил внимание на момент, который можно точно определить как начало хоккейного бума. Драйден пишет о нем так: «Я сдал свои экзамены по праву и пытаюсь наверстать упущенную информацию, читая последние страницы канадских газет. Несмотря на то, что сейчас середина лета и плавательные бассейны по всей Канаде забиты девушками в бикини, все газеты пишут только о хоккее. Впервые хоккей стал круглогодичным видом спорта». И еще один важный штрих, просто, но убедительно сформулированный Драйденом в том литературном труде: «Пожалуй, во всем мире слова «хоккей» и «Канада» являются синонимами. Даже в России. В Соединенных Штатах нет такого патриотического чувства к какому-то одному виду спорта. Однажды вечером я слышал, как два здравомыслящих человека серьезно спорили, что же все-таки – бейсбол или американский футбол – спорт номер один для американцев. В Канаде для такого спора просто нет оснований».

Другой интересный литературный опыт Кена – документально-популярный рассказ о «Монреаль Канадиенз» сезона-1978/79 под названием «Игра». Читателя приглашают в закулисье звездной команды. Известный канадский писатель Мордехай Ричлер, уроженец Монреаля и страстный поклонник тамошней хоккейной команды, так отзывался об «Игре»: «Драйден написал очень особую книгу, возможно, лучшую книгу о хоккее, которую я когда-либо читал. Его… реалистичный портрет игроков не имеет себе равных в мировой литературе». Эта книга была номинирована на литературную премию генерал-губернатора за нехудожественную литературу в 1983 г. Сайт обзоров книг Pequod уже ближе к нашему времени отмечал: «Книга Драйдена записана таким мудрым и вдумчивым языком, что она часто поднимается на уровень великой литературы». Отмечу, что Кен писал «Игру» собственноручно без так называемых услуг литературной записи. В 2002 г. журнал Sports Illustrated назвал «Игру» 9-й в списке лучших спортивных книг всех времен! А колумнист Montreal Gazette Иан МакГиллис без лишних слов утверждает: «Это – канадская классика!».

Потом Драйден писал и художественные произведения. В частности, в 1993 г. из-под его пера вышел роман «Тронуты и ошеломлены». Тема – кризис среднего возраста у среднего класса в пригороде Торонто. Интересен и труд «Изменение игры», опубликованный в 2017 г. и посвященный жизни канадского защитника Стива Монтадора. Он стал бестселлером на родине хоккея. А газета Globe and Mail назвала эту книгу «глубоким журналистским расследованием». В «Изменении игры» Драйден показывает свое видение развития хоккея в будущем.

В 1990-е у Драйдена был литературный опыт совместной работы с Роем Макгрегором. Вместе они написали две книги о хоккее и его месте в Канаде, а также о школе: детях, учителях, классных комнатах, атмосфере учебных заведений.

В 2010 г. Драйден написал книгу-размышление о месте Канады в современном мире «Стать Канадой». Там отмечается, что Канаде стоит избавиться от своего самоуничижительного имиджа и быть амбициознее. В 2019 г. вышла книга авторства Драйдена «Скотти: хоккейная жизнь, не похожая ни на одну другую», посвященная выдающемуся хоккейному тренеру Скотти Боумэну. Очередной бестселлер в Канаде.

А уже в 2020-е гг. увидела свет «Класс: воспоминания о месте, времени и нас». Это – интересный рассказ о том, как сложилась судьба одноклассников.

5. Легенда «Монреаль Канадиенс» – президент «Торонто Мэйпл Лифс»

В 1997 г. с легкой руки миноритарного владельца «Торонто Мэйпл Лифс» Ларри Таненбаума легенду «Монреаля» Драйдена назначили президентом клуба «Торонто Мэйпл Лифс». Пэт Куинн стал главным тренером в 1998 г., и появились сообщения о том, что между ним и Кеном были прохладные отношения. Через несколько месяцев после присоединения к «Лифс» Квинн стал генеральным менеджером, что, по мнению некоторых, имело целью предотвратить привлечение Драйденом к работе в «Торонто» бывшего товарища по команде «Канадиенс» Боба Гейни.

29 августа 2003 г., после назначения Джона Фергюсона-младшего генеральным менеджером, произошли большие изменения в управлении. Должность Драйдена была упразднена в пользу того, чтобы менеджеры «Лифс» отчитывались непосредственно перед президентом и генеральным директором компании MLSE Ричардом Пэдди. Драйдена перевели на менее важный пост и дали ему место в Совете директоров MLSE. Комментаторы описали это как «сидение вне круга контроля», поскольку Драйден не отчитывался непосредственно перед владельцами «Лифс». Он оставался в должности до 2004 г., когда ушел в отставку, чтобы погрузиться в политику.

6. Министр социального обеспечения в правительстве Пола Мартина

В 2004–2006 гг. Кен Драйден работал в должности министра социального обеспечения в правительстве Пола Мартина – главы Либеральной партии. Нынешний канадский премьер Майкл Карни, кстати, также представляет Либеральную партию Канады. В декабре 2006 г. Драйден баллотировался и на должность главы партии, однако на партийном Конвенте в Монреале занял лишь 5-е место.

В 2010-е гг. Драйден в интервью National Post назвал Суперсерию-72 «одним из самых важных моментов в истории Канады». Задаюсь вопросом: тогда в нем больше говорил игрок или политик? И не могу, сколько ни размышляю над этим, предпочесть тот или иной вариант.

7. Мыслитель в Зале хоккейной славы

В 1983 г. Кен Драйден был избран в Зал хоккейной славы, в 2011 г. – в Зал спортивной славы Онтарио.

В Зале хоккейной славы он предстает перед зрителями в позе «мыслителя», поставив вертикально перед собой клюшку, скрестив на набалдашнике из изоленты руки и положив на них подбородок. Именно так Драйден вел себя на хоккейной площадке, когда его команде не угрожала опасность.

Собственно, определение «мыслитель» ему подходит как нельзя лучше, ведь своими мыслями он щедро делился в прессе, немало аналитики выдавал во время комментирования хоккейных матчей, в частности в рамках Зимних Олимпиад-80, -84 и -88.

Что ж, вечная память человеку, который проявил свои таланты в разных отраслях, однако, несмотря ни на что, по крайней мере у нас, детей советского застоя, ассоциируется все же с хоккейной площадкой! Была ли еще столь яркая, всесторонне развитая индивидуальность среди вратарей в мировом хоккее?

Алексей РЫЖКОВ

sport.ua