Шестеркин превзошел Василевского, Бобровский ниже Сорокина: наши вратари в топ-10 НХЛ

Четыре россиянина вошли в топ-10 вратарей НХЛ

Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин, Андрей Василевский. Фото «СЭ» Рейтинг лучших голкиперов североамериканской лиги.

Телесеть NHL Network составила обновленный список лучших вратарей НХЛ «прямо сейчас». Год назад россияне заняли весь топ-3, на этот раз в список вошла четверка наших голкиперов.

Фото Global Look Press

Сергей Бобровский («Флорида») — 7-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 36-17-4 (победы, поражения в основное время, поражения в овертайме или серии буллитов), КН 2,37 (среднее число пропущенных голов за матч), %ОБ 91,5 (процент отраженных бросков), СМ/И 6/58 (матчи на ноль и общее число игр).

Обладатель двух призов «Везина Трофи» лучшему вратарю лиги (2013, 2017) в этом сезоне добавил главное недостающее достижение в 14-летней североамериканской карьере и помог «Пантерз» выиграть первый в истории клуба Кубок Стэнли. Бобровский после выхода в финал-2023 провел сильный регулярный чемпионат и вошел в тройку номинантов «Везины».

В чемпионском плей-офф россиянин выходил в стартовом составе во всех 24 матчах и оформил 16 побед. Сергей выдал спасение года в противостоянии с «Тампой», засушил атаку «Эдмонтона» на старте финала и вместе с командой добыл победу в седьмом матче. Голкипер в сентябре отметит 36-летие, но избегает любых признаков замедления и продолжает играть на высочайшем уровне. В масштабном проекте «СЭ» по выбору лучшего хоккеиста России-2024 именно он занял первое место.

Фото Global Look Press

Илья Сорокин («Айлендерс») — 5-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 25-19-12, КН 3,01, %ОБ 90,9, СМ/И 2/56.

Сорокин после сильного сезона провел довольно противоречивый, самый слабый по коэффициенту надежности и отраженным броскам за четыре года в НХЛ. Принявший «Айлс» Патрик Руа во второй части регулярки стал все больше доверять другому россиянину и своему старому знакомому Семену Варламову.

Опытный экс-голкипер «Вашингтона» и «Колорадо» был первым выбором в Кубке Стэнли, его 29-летний соотечественник получил лишь один шанс. Вместе с тем Илья остается одним из лучших игроков команды и едва ли не главной надеждой в борьбе за место в плей-офф. Этот статус подтверждает подписанный год назад контракт, который теперь вступает в силу — на 8 лет со средней зарплатой 8,25 миллиона долларов.

Фото Global Look Press

Андрей Василевский («Тампа-Бэй») — 3-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 30-20-2, КН 2,90, %ОБ 90,0, СМ/И 2/52.

Василевский возглавлял этот рейтинг лучших вратарей НХЛ на протяжении пяти лет. Обладатель «Везины» (2019), Кубка Стэнли (2020, 2021) и «Конн Смайт Трофи» самому ценному игроку плей-офф (2021) провел самый скромный из десяти сезонов в лиге по коэффициенту надежности.

Основной голкипер «Тампы» из-за операции на спине по поводу межпозвоночной грыжи взял паузу в сентябре и вернулся в конце ноября, пропустил 20 матчей на старте сезона, но все равно успел провести больше 50 игр и в седьмой раз подряд выиграл как минимум 30 раз в регулярке. 30-летний россиянин лидирует в лиге по числу побед после дебюта в сезоне-2015/16 (286) и остается одним из самых заметных игроков своего амплуа.

Фото Global Look Press

Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — 1-е место

Статистика в регулярном чемпионате: 36-17-2, КН 2,58, %ОБ 91,3, СМ/И 4/55.

Шестеркин впервые возглавил подобный рейтинг после второго места в прошлогоднем списке. В плей-офф все могли убедиться, насколько хорош Игорь. Игра вратаря «Рейнджерс» стала одним из ключевых факторов в серии с «Каролиной», а затем помогла ньюйоркцам дойти до шестого матча финала конференции против будущего чемпиона — «Флориды».

Обладатель «Везины» и финалист номинации «Харт Трофи» самому ценному игроку лиги (2022) высоко поднял планку, был не очень доволен собой в регулярке и чаще желаемого уступал место в старте опытному Джонатану Куику, но после паузы на Матч звезд вернулся на элитный уровень и провел плей-офф без замен. В Северной Америке ждут, что в последний год действия контракта 28-летний россиянин может получить рекордное для игроков своего амплуа соглашение. Он точно входит в число голкиперов, которых предпочли бы видеть в воротах команды в решающей игре Кубка Стэнли.

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