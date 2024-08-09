Хюлкенберг: Инженеры умеют находить лазейки в правилах

Нико Хюлкенберг подписал многолетний контракт с заводской командой Audi, которая создаётся на основе Sauber, вот только в этом сезоне она занимает последнее место в чемпионате, и вряд ли в следующем году её положение существенно улучшится.

Однако Нико не исключает, что в 2026-м, когда Формула 1 перейдёт на новый технический регламент, картина изменится. В частности, он надеется, что инженерам удастся найти какие-то лазейки в регламенте, как это не раз бывало в истории Формулы 1.

Нико Хюлкенберг: «Разумеется, команды инвестируют большие деньги в инфраструктуру, нанимают хороших специалистов, чтобы каким-то образом добиться преимущества. Они прилагают серьёзные усилия по всем этим направлениям, но поскольку в FIA стремятся выровнять возможности команд, участники чемпионата не так много могут сделать, и тут всегда есть определённые противоречия.

Но думаю, что инженерам всегда удаётся найти какой-то выход. Они проявляют очень творческий подход и постепенно, работая с регламентом и анализируя его, находят какие-то лазейки, какие-то области, за счёт которых можно опередить соперников.

Можно, сказать, что я спокойно к этому отношусь, тем более я всё равно не могу ни что повлиять, однако верю в сам процесс. Верю в то, что FIA и Формула 1 действуют правильно.

На машинах нового поколения будут новые гибридные силовые установки, но 50 процентов мощности будет по-прежнему генерировать двигатель внутреннего сгорания. Полагаю, мир меняется, и Формула 1 неизбежно должна этому соответствовать.

Думаю, нашему спорту тоже приходится двигаться в этом направлении, учитывать проблему изменения климата и т.д. Но если половина мощности генерируется ДВС, а половина – гибридной частью, то это вполне нормальная пропорция. Это открывает возможность для применения синтетического топлива и тому подобных вещей уже в ближайшем будущем».

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