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Хоккей

В решающем матче Кубка Стэнли состоится рематч прошлогоднего финала

В решающем матче Кубка Стэнли состоится рематч прошлогоднего финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорида

В финальном матче Кубка Стэнли 2025 сойдутся Флорида Пантерс и Эдмонтон Ойлерз.

Это явилось повторением прошлогоднего финала, в котором победила Флорида со счетом 4-3.

В последний раз два раза подряд в финалах играли одни и те же команды в сезонах 2008 и 2009 (Детройт и Питтсбург).

Полный список следующих финалов:

  • 1932-33: Торонто Мэйпл Лифс – Нью-Йорк Рейнджерс
  • 1948-49: Торонто Мэйпл Лифс – Детройт Ред Вингз
  • 1954-56 (3 раза подряд): Детройт Ред Вингз – Монреаль Канадиенс
  • 1957-58: Монреаль Канадиенс – Бостон Брюинс
  • 1959-60: Монреаль Канадиенс – Торонто Мэйпл Лифс
  • 1963-64: Торонто Мэйпл Лифс – Детройт Ред Вингз
  • 1968-69: Монреаль Канадиенс – Сент-Луис Блюз
  • 1977-78: Монреаль Канадиенс – Бостон Брюинс
  • 1983-84: Нью-Йорк Айлендерс – Эдмонтон Ойлерз
  • 2008-09: Детройт Ред Вингз – Питтсбург Пингвинз
  • 2024-25: Эдмонтон Ойлерз – Флорида Пантерс

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    sport.ua

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