В решающем матче Кубка Стэнли состоится рематч прошлогоднего финала

В финальном матче Кубка Стэнли 2025 сойдутся Флорида Пантерс и Эдмонтон Ойлерз.
Это явилось повторением прошлогоднего финала, в котором победила Флорида со счетом 4-3.
В последний раз два раза подряд в финалах играли одни и те же команды в сезонах 2008 и 2009 (Детройт и Питтсбург).
Полный список следующих финалов:
1932-33: Торонто Мэйпл Лифс – Нью-Йорк Рейнджерс
1948-49: Торонто Мэйпл Лифс – Детройт Ред Вингз
1954-56 (3 раза подряд): Детройт Ред Вингз – Монреаль Канадиенс
1957-58: Монреаль Канадиенс – Бостон Брюинс
1959-60: Монреаль Канадиенс – Торонто Мэйпл Лифс
1963-64: Торонто Мэйпл Лифс – Детройт Ред Вингз
1968-69: Монреаль Канадиенс – Сент-Луис Блюз
1977-78: Монреаль Канадиенс – Бостон Брюинс
1983-84: Нью-Йорк Айлендерс – Эдмонтон Ойлерз
2008-09: Детройт Ред Вингз – Питтсбург Пингвинз
2024-25: Эдмонтон Ойлерз – Флорида Пантерс
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