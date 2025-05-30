В решающем матче Кубка Стэнли состоится рематч прошлогоднего финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорида

В финальном матче Кубка Стэнли 2025 сойдутся Флорида Пантерс и Эдмонтон Ойлерз.

Это явилось повторением прошлогоднего финала, в котором победила Флорида со счетом 4-3.

В последний раз два раза подряд в финалах играли одни и те же команды в сезонах 2008 и 2009 (Детройт и Питтсбург).

Полный список следующих финалов:

1932-33: Торонто Мэйпл Лифс – Нью-Йорк Рейнджерс

1948-49: Торонто Мэйпл Лифс – Детройт Ред Вингз

1954-56 (3 раза подряд): Детройт Ред Вингз – Монреаль Канадиенс

1957-58: Монреаль Канадиенс – Бостон Брюинс

1959-60: Монреаль Канадиенс – Торонто Мэйпл Лифс

1963-64: Торонто Мэйпл Лифс – Детройт Ред Вингз

1968-69: Монреаль Канадиенс – Сент-Луис Блюз

1977-78: Монреаль Канадиенс – Бостон Брюинс

1983-84: Нью-Йорк Айлендерс – Эдмонтон Ойлерз

2008-09: Детройт Ред Вингз – Питтсбург Пингвинз

2024-25: Эдмонтон Ойлерз – Флорида Пантерс

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