Севилья — Мальорка 2:1: обзор матча Ла Лиги

Победу андалузцам принесли голы Энн Несири и Ромеро.

В 32 туре испанской Ла Лиги Севилья одержала домашнюю победу над Мальоркой.

Чемпионат Испании — Ла Лига 32 тур, 22 апреля

Севилья — Мальорка 2:1 (0:0)

Голлы: 1:0 — 61 Эн Несири, 2:0 — 75 Ромеро, 2:1 — 90+5 Пратс

Напомним, мадридский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным в составе победил в Эль Классико Барселону.

Джуд Беллингем, забив решающий гол в компенсированное время, приблизился в гонке бомбардиров к украинцу Артему Довбику (17 и 18 голов соответственно). Последний накануне помог Жирони разгромить Кадис. Ранее мы сообщали, что Севилья готовит трансфер «нового Довбика» из Динамо.

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