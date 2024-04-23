Севилья — Мальорка 2:1: обзор матча Ла Лиги

Победу андалузцам принесли голы Энн Несири и Ромеро.
В 32 туре испанской Ла Лиги Севилья одержала домашнюю победу над Мальоркой.
Чемпионат Испании — Ла Лига 32 тур, 22 апреля
Севилья — Мальорка 2:1 (0:0)
Голлы: 1:0 — 61 Эн Несири, 2:0 — 75 Ромеро, 2:1 — 90+5 Пратс
Напомним, мадридский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным в составе победил в Эль Классико Барселону.
Джуд Беллингем, забив решающий гол в компенсированное время, приблизился в гонке бомбардиров к украинцу Артему Довбику (17 и 18 голов соответственно). Последний накануне помог Жирони разгромить Кадис. Ранее мы сообщали, что Севилья готовит трансфер «нового Довбика» из Динамо.