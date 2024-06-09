Вассёр: В субботу начались сложности с прогревом резины

Фредерик Вассёр, комментируя итоги квалификации в Монреале, неудачные для Ferrari, поскольку ни один из гонщиков итальянской команды не смог пройти в финальную сессию, объяснил такие результаты несколькими причинами.

«Последний оставшийся свежий комплект мягкой резины предназначался для финала квалификации, – подтвердил он слова Шарля Леклера. – Но все команды были в одинаковой ситуации – кроме Mercedes, которые в первой сессии обошлись одним комплектом Soft.

А нам пришлось выбирать, в какой последовательности использовать два комплекта: сначала новый, а потом прикатанный – или наоборот. Так что вероятность была 50/50. Но думаю, что у всех были проблемы с резиной, хотя, возможно, на нас это сказалось несколько больше, чем на остальных. Обратите внимание: Джордж Расселл завоевал поул на прикатанных шинах, а не на новых.

Думаю, на тренировках в пятницу мы показали хороший темп, причём как на мокрой трассе, так и на сухом асфальте. Но в субботу у нас начались сложности с прогревом резины к 1-му повороту быстрого круга – более 50% процентов времени мы теряли именно в этом повороте.

При этом результаты очень плотные. Например, Серхио Перес показал только 16-е время, и если вы потеряете одну или две десятых, то можете не пройти в следующую часть квалификации.

Карлос Сайнс в своей решающей попытке ехал на три десятых быстрее Шарля, но допустил ошибку в последнем повороте. Ситуация такая, какая есть, но думаю, что остаётся радоваться тому факту, что соперничество разворачивается очень острое. Хотя, конечно, поскольку мы оказались на 11-й и 12-й позициях, то мы недовольны.

Даже если тренировки и квалификация проходили в сложных условиях меняющейся погоды, это не должно быть оправданием. Мы просто должны лучше справляться с делом. Прогноз погоды на воскресенье тоже не очень хороший, поэтому гонка может пройти хаотично, но мы приложим все усилия, чтобы отыграться, ведь с гоночным темпом у нас порядок».

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