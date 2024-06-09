Ролан Гаррос. Гауфф и Синякова стали чемпионками на своём первом совместном турнире

Американско-чешская пара победила на Открытом чемпионате Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €2,849,000

Сетка турнира: парний разряд

Финал

Коко Гауфф/Катержина Синякова (США/Чехия, 5) — Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 11) 7:6(5), 6:3

Гауфф и Синякова проиграли только один сет за шесть сыгранных матчей в Париже. Отметим, что до этого турнира теннисистки не играли вместе.

Американка с третьей попытки сумела выиграть парный титул grand Slam. В 2021 году Гауфф вместе с Кэти Макнелли проиграла в финале US Open, а два года назад вместе с Джессикой Пегулой уступила в решающем матче Ролан Гаррос. Напомним, что в прошлом году Коко выиграла свой дебютный одиночный титул Grand Slam на US Open.

Синякова выиграла третий из трёх сыгранных финалов на Ролан Гаррос. Чешка становилась чемпионкой турнира вместе со своей соотечественникей Барборой Крейчиковой в 2018 и 2021 годах. В целом Катержина имеет в своём активе уже восемь парных трофеев Grand Slam. Предыдущие семь она выиграла вместе с Крейчиковой.

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