Мекис: Риккардо нам помог, но скоро придётся определяться

Лоран Мекис, руководитель Visa RB, заявил, что команда должна достаточно быстро определиться с перспективами сотрудничества с Даниэлем Риккардо, хотя и дал понять, что это не самая неприятная проблема, требующая решения.

За первые 14 этапов сезона Риккардо заработал только 12 очков, а его японский напарник, Юки Цунода – 22. Лучшими гонками австралийца в этом сезоне пока были спринт в Майами и Гран При Канады, где он занял 4-е и 8-е места соответственно.

Вроде бы, в Red Bull уже приняли решение по поводу Лиама Лоусона, который должен получить место в одной из команд, принадлежащих австрийской компании, и не исключено, что в следующем году новозеландский гонщик займёт место Риккардо. Контракт Цуноды уже подтверждён, но вся эта ситуация доставляет руководству команды определённые сложности.

«Мы продолжаем твердить, что нестабильная форма Риккардо – хорошая проблема, которую мы готовы решать, – поделился Мекис в интервью RacingNews365. – Да, у нас есть три искусных гонщика, при том что в команде только два места. Торопимся ли мы с принятием решения? Нет. Мы это говорим с начала года, а также говорили, что всё обсудим в течение летнего перерыва.

Можно ли сказать, что у Даниэля боевой настрой, что он стремится удержать своё место в команде? Безусловно. Нас часто спрашивают, считаем ли мы, что он может вернуться на тот уровень, на котором был несколько лет назад в Red Bull? Давайте вспомним его выступления в Майами и в Канаде – вопрос лишь в том, как добиться более регулярных выступлений на этом уровне?

В общем, у нас очень конкурентоспособный состав, а также своей очереди ждёт ещё один невероятно талантливый гонщик. Даниэль очень помог команде добиться прогресса, а Лиам делает очень важное дело, работая на симуляторе, хотя это и не видно со стороны. Но уже очень скоро нам придётся определяться.

Если говорить о Риккардо, то наша задача – предоставить ему машину, характеристики которой позволят показывать результаты в самых разных условиях. Фактически нам пока не удалось решить эту задачу – значит, мы должны приложить для этого дополнительные усилия.

При этом он знает, что тоже должен поработать, чтобы адаптироваться к определённым условиям, и если обеим сторонам это удастся, то мы чаще сможем выступать на критически необходимом уровне.

Не знаю, что там у них было в McLaren, но могу сказать, что Даниэль очень чувствителен к разного рода техническим нюансам, и мы считаем это очень важным достоянием, помогающим нам модернизировать машину. Полагаю, это также означает, что он чувствителен и к тем моментам, когда баланс машины ему не подходит…»

