Потеряет титул чемпиона? В команде Усика рассказали о планах боксера

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Директор команды Александра Усика – Сергей Лапин – рассказал о состоянии и планах украинского боксера после того, как он завоевал все четыре титула в супертяжелом дивизионе.

На данный момент есть два обязательных претендента на бой с чемпионом – новозеландец Джозеф Паркер (WBO) и Агит Кабайел из Германии (WBC). В последнее время появилось много слухов о том, что Усик может потерять один из поясов.

Лапин сообщил, что его подопечный всегда уважал своих соперников, но на данном этапе планирует взять небольшую паузу, чтобы отдохнуть и восстановиться после изнурительных боев.

Чемпион проведет некоторое время в Украине, после чего будет принимать решение о своем будущем и потенциальных соперниках. Команда Усика уверена, что все титулы останутся в руках Александра, так как боксер всегда исполнял все нормы мировых организации. По этой причине Лапин считает, что WBO, WBC, WBA и IBF пойдут на встречу и не будут форсировать возвращение украинца.

В ночь на 20 июля Усик провел бой против британца Даниеля Дюбуа, которого нокаутировал в пятом раунде. Чемпион отобрал у соперника пояс IBF и вернул себе звание абсолюта.

