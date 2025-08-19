Ференцварош – Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Ференцварош" и "Карабах" встречаются в четвертый раз в своей истории и в третий раз в Лиге Чемпионов. От основного этапа самого престижного клубного турнира Европы их отделяют два матча. Первый из них пройдет в Будапеште.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 19-го августа. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.

1.98 3.50 4.00 Узнать больше

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча “Ференцварош” – “Карабах” Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

www.ua-football.com