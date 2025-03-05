Гран При Лас-Вегаса не оправдал финансовых ожиданий

Билеты на Гран При Лас-Вегаса – самые дорогие в Формуле 1. В 2024 году стоимость VIP-предложения доходила до одного миллиона долларов, а самые дешёвые билеты «общего доступа» стоили более тысячи долларов.

По всей видимости, желающих отдать такие деньги за билеты на гонку в Вегасе оказалось меньше, чем рассчитывали владельцы Формулы 1. Главный бухгалтер Liberty Media Брайан Вендлинг рассказал во время телефонной конференции с инвесторами, что прошлогодний этап не оправдал финансовых ожиданий.

Брайан Вендлинг: «Гран При Лас-Вегаса не оправдал ожиданий, в первую очередь по продажам билетов. В 2024 году мы увидели рост доходов на большинстве этапов в Паддок-клубе, что несколько смягчило потери от продаж билетов на Гран При Лас-Вегаса».

Суммарные выплаты, которые команды получат от владельцев Формулы 1 за 2024 год, составят 1 миллиардов 215 миллионов долларов против 1 миллиарда 266 миллионов в 2023-м. Вендлинг добавил, что снижение выплат во многом связано с неудовлетворительными финансовыми результатами гонки в Вегасе.

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