Российский боксер собирается отобрать титул у непобежденного украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Новицкий (слева)

Российский боксер Мурад Алиев (13–0, 10 КО), который выступает под флагом Франции, нацелился на бой с непобежденным украинцем Андреем Новицким (14–0, 10 КО).

Промоутер Universum Ахмет Онер заявил, что Алиев собирается отобрать титул WBC International, которым владеет боксер из Украины. Бой супертяжей планируют провести в Эр-Рияде в первой половине 2025 года.

«Новицкий – очень сильный боксер. Высокий, владеет джебом, может неплохо ударить. Но он не впечатлил меня в последних боях. Украинец не использует работу ног и не дерется на всю силу. Конечно, он прогрессирует, но ничего захватывающего в этом нет. Хотя если подумать, то и Тайсон Фьюри, и Владимир Кличко в начале карьеры тоже не выглядели особенно сильными.

Мурад – храбрый и всегда ответит, если пропустит удар. Он злится и я часто прошу его лучше контролировать свои эмоции. Ему нужен новый уровень и другой опыт. Бой с Новицким позволит Алиеву улучшить свои позиции. Это идеальный противник для нас. Украинец высокий, но его можно одолеть», – подытожил Онер.

Андрей Новицкий в последнем поединке остановил мексиканца Эдгара Рамиреса. Бой прошел всю дистанцию и закончился победой украинца единогласным решением судей.

sport.ua