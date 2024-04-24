Менеджер Сайнса: У Карлоса есть несколько вариантов

Карлос Оноро, менеджер Карлоса Сайнса, подтвердил, что испанский гонщик рассматривает несколько вариантов продолжение карьеры. Решение ещё не принято, и в обозримой перспективе новостей о подписании контракта не ожидается.

Карлос Оноро: «У нас есть несколько вариантов. Скажем так, сейчас наступило очень интересное время. Рынок пилотов претерпевает изменения, и я думаю, что в ближайшие недели мы увидим некоторые переходы. Но в данный момент оценка различных вариантов продолжается».

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать новостей о контракте Сайнса в ближайшее время, его менеджер ответил: «Нет, можете спать спокойно! Между этапами в Китае и Майами ничего не будет.

По крайней мере, с нашей стороны никаких объявлений не ожидается. Мы продолжаем оценивать варианты, так что посмотрим».

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