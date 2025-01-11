Connect with us
Футбол

Рома взяла на матч с Болоньей 24 футболиста. Поможет ли Довбик команде

Матч состоится 12 января в 19:00 по киевскому времени

Рома взяла на матч с Болоньей 24 футболиста. Поможет ли Довбик команде

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Рома" взяла на матч против "Болоньи" 24 футболиста.

    Украинский нападающий Артём Довбик поедет с командой.

    В заявке по-прежнему нет полузащитника Браяна Кристанте, который выбыл из-за проблем с лодыжкой в декабре 2024 года.

    Артём Довбик в Серии А сыграл 17 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • До матча "Болонья" занимает 7-е место в турнирной таблице, "Рома" – десятая.

    Встреча между командами состоится 12 января в 19:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis