Connect with us
Футбол

С результативным действием украинца. Трабзонспор разгромил соперника в контрольном матче

С результативным действием украинца. Трабзонспор разгромил соперника в контрольном матче

    • Турецкий "Трабзонспор" разгромил соперника в контрольном матче.

    Клуб Батагова и Сикана играл против иранского "Зоб Ахана". Украинцы вышли с первых минут.

    Даниил Сикан открыл счёт на 9-й минуте. Команда до перерыва голов не забивала.

    Во втором тайме футболисты турецкого клуба устроили карнавал. В начале и середине 45-минутки вратарь иранского клуба вытащил 3 мяча со своей сетки.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Сикан отыграл 46 минут, Батагов провёл 66 минут на поле.

    Контрольный матч

    Трабзонспор – Зоб Ахан 4:0

    Голы: Сикан (9), Эскихеллач (51), Аугусто (78), Башкан (79)

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis