С результативным действием украинца. Трабзонспор разгромил соперника в контрольном матче

Турецкий "Трабзонспор" разгромил соперника в контрольном матче.
Клуб Батагова и Сикана играл против иранского "Зоб Ахана". Украинцы вышли с первых минут.
Даниил Сикан открыл счёт на 9-й минуте. Команда до перерыва голов не забивала.
Во втором тайме футболисты турецкого клуба устроили карнавал. В начале и середине 45-минутки вратарь иранского клуба вытащил 3 мяча со своей сетки.
Сикан отыграл 46 минут, Батагов провёл 66 минут на поле.
Контрольный матч
Трабзонспор – Зоб Ахан 4:0
Голы: Сикан (9), Эскихеллач (51), Аугусто (78), Башкан (79)