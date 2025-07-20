С результативным действием украинца. Трабзонспор разгромил соперника в контрольном матче

Турецкий "Трабзонспор" разгромил соперника в контрольном матче.

Клуб Батагова и Сикана играл против иранского "Зоб Ахана". Украинцы вышли с первых минут.

Даниил Сикан открыл счёт на 9-й минуте. Команда до перерыва голов не забивала.

Во втором тайме футболисты турецкого клуба устроили карнавал. В начале и середине 45-минутки вратарь иранского клуба вытащил 3 мяча со своей сетки.

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Сикан отыграл 46 минут, Батагов провёл 66 минут на поле.

Контрольный матч

Трабзонспор – Зоб Ахан 4:0

Голы: Сикан (9), Эскихеллач (51), Аугусто (78), Башкан (79)

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