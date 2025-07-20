Вашингтон. Стародубцева сыграет в финальном раунде квалификации

Юлия Стародубцева выиграла стартовый матч отбора на турнире WTA в США
Вашингтон, США • 21-27 июля • хард • $1,064,510
Действующая чемпионка: Паула Бадоса (Испания)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина, 5) – Ребекка Марино (Канада) 6:4, 7:5
Матч Стародубцевой и Марино в субботу был остановлен из-за дождя при счете 4:4 во втором сете. Сегодня после возобновления игры Ребекка защитила свою подачу, а в следующем гейме украинка на своей подаче отыграла два сетбола соперницы.
Позднее сегодня Стародубцева в финальном раунде встретится с обладательницей wild card Аланой Смит из США.
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