Вашингтон. Стародубцева сыграет в финальном раунде квалификации

Юлия Стародубцева выиграла стартовый матч отбора на турнире WTA в США



Вашингтон, США • 21-27 июля • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Паула Бадоса (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина, 5) – Ребекка Марино (Канада) 6:4, 7:5

Матч Стародубцевой и Марино в субботу был остановлен из-за дождя при счете 4:4 во втором сете. Сегодня после возобновления игры Ребекка защитила свою подачу, а в следующем гейме украинка на своей подаче отыграла два сетбола соперницы.

Позднее сегодня Стародубцева в финальном раунде встретится с обладательницей wild card Аланой Смит из США.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



btu.org.ua