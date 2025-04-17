Штутгарт. Пегула и Гауфф стартовали с разгромных побед, Остапенко сыграет против Швёнтек в четвертьфинале

На турнире WTA 500 в Германии завершились матчи второго круга



Штутгарт, Германия • 14-21 апреля • грунт (зал) • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Коко Гауфф (США, 4) – Татьяна Мария (Германия, WC) 6:1, 6:1

Жасмин Паолини (Италия, 5) – Юле Нимайер (Германия, WC) 6:1, 7:5

Екатерина Александрова (-) – Мирра Андреева (-, 6) 6:3, 6:2

Джессика Пегула (США, 3) – Магдалена Френх (Польша) 6:1, 6:1

Елена Остапенко (Латвия) – Эмма Наварро (США, 7) 7:5, 3:6, 6:2

Коко Гауфф и Жасмин Паолини проведут третью очную встречу. В предыдущих двух выиграла американка – в 2021 году в Аделаиде и в 2023 году в Цинциннати.

Джессика Пегула одержала шестую победу подряд. Напомним, что в начале этого месяца американка выиграла титул на турнире WTA 500 в Чарльстоне. Дальше Пегула сыграет против Екатерины Александровой, которой уступила в феврале в Дохе и победила в полуфинале Чарльстона.

Елена Остапенко за место в полуфинале будет бороться с двукратной чемпионкой соревнований Игой Швёнтек. Латвийка выиграла во всех пяти предыдущих матчах против польской теннисистки, в том числе в этом году в Дохе.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua