Чарльстон. Девять американок выиграли матчи первого круга, Коллинс уверенно начала защиту титула

На турнире WTA 500 в США известны все участницы второго раунда



Чарльстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $1,064,510

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ирина Шиманович (-, Q) – Хезер Уотсон (Великобритания, WC) 7:6(8), 6:4

Айла Томлянович (Австралия) – Киока Окамура (Япония, LL) 3:6, 6:1, 6:2

Луиза Чирико (США, Q) – Эрика Андреева (-, Q) 6:4, 3:6, 6:4

Робин Монтгомери (США) – Виктория Томова (Болгария) 6:1, 6:3

Мария Саккари (Греция) – Марина Стакушич (Канада, WC) 6:3, 6:2

Варвара Грачёва (Франция) – Гарриэт Дарт (Великобритания) 6:1, 3:6, 6:1

Энн Ли (США) – Анна Блинкова (-) 6:4, 6:3

Полина Кудерметова (-) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 6:3, 6:4

Вероника Кудерметова (-) – Мария Матеас (США, WC) 6:0, 6:2

Чжан Шуай (Китай, Q) – Лучия Брондзетти (Италия) 7:5, 5:7, 6:3

Кэти Волынец (США) – Кэтрин Себов (Канада, Q) 6:0, 6:0

Хейли Баптист (США) – Оливия Гадецки (Австралия) 6:2, 6:4

Лорен Дэвис (США, WC) – Джейми Лёб (США, Q) 3:6, 6:1, 6:3

София Кенин (США) – Бернарда Пера (США) 6:3, 6:4

Кэти Макнелли (США, Q) – Ангелина Калинина (Украина) 4:6, 6:1, 6:4

Кэролайн Доулхайд (США) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:4, 6:1

Даниэль Коллинс (США, 7) – Робин Монтгомери (США) 6:3, 6:1

Аманда Анисимова (США, 8) – Вероника Кудерметова (-) 6:2, 6:2

Мэдисон Кис (США, 2) – Кэролайн Доулхайд (США) 6:3, 7:6(4)

Даниэль Коллинс свою следующую соперницу узнает по итогам противостояния между соотечественницей Луизой Чирико и Еленой Остапенко из Латвии. Отметим, что Коллинс ранее три раза играла против латвийской теннисистки и потерпела два поражения.

Аманда Анисимова впервые за три встречи одержала победу над Вероникой Кудерметовой. Их предыдущие два матча прошли на харде и грунтовом покрытии.

Мэдисон Кис 12-й раз выступает на турнире в Чарльстоне и восьмой раз стартовала с победы. Шесть лет назад американка выиграла здесь титул, а в 2015 году сыграла в финале.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua