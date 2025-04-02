Игрок Монреаля установил ряд топ-достижений в НХЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Лейн Хатсон

Во втором матче подряд против Флориды Пантерз 21-летний американский защитник Монреаль Канадиенс Лейн Хатсон сделал ассистенский хет-трик, что позволило ему установить ряд интересных достижений в НХЛ.

Отдав 57 результативных передач в этом сезоне, Хатсон обошел самого Криса Челиоса по количеству результативных передач новичка в истории. Хатсон стал лишь 10-м защитником-новичком в истории НХЛ, набравшим 60 результативных баллов за сезон, а также 1-м, кто сделал это, начиная с сезона 1990/91.

Лейн Хатсон, имея 62 очка, вышел на 7 место среди защитников-новичков в истории лиги по количеству набранных баллов за свой дебютный сезон. Хатсон по итогам прошлого месяца снова получил награду лучшего новичка месяца, став первым игроком Канадиенс, получавшим эту награду несколько раз за сезон после Челла Далина в 1985-86 годах.

НХЛ. Вегас вышел в плей-офф, 8 шайб Коламбуса, 10 кряду победа Сент-Луиса

sport.ua