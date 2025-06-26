Истборн. Фритц выиграл два матча за день, Бруксби впервые за четыре года сыграет в полуфинале на траве

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP в Великобритании



Истборн, Великобритания • 23-28 июня • трава • €783,690

Действующий чемпион: Тэйлор Фритц (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 1) – Жуан Фонсека (Бразилия) 6:3, 6:7(5), 7:5

Тэйлор Фритц (США, 1) – Маркос Гирон (США) 7:5, 4:6, 7:5

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 6) – Якуб Меншик (Чехия, 3) 6:4, 7:5

Уго Умбер (Франция, 4) – Билли Гаррис (Великобритания, LL) 7:6(4), 6:1

Дженсон Бруксби (США, LL) – Дэниэл Эванс (Великобритания, WC) 6:2, 6:3

Тэйлор Фритц сегодня доигрывал матч второго круга, который в среду был остановлен из-за темноты перед третьим сетом. Американский теннисист пятый раз в карьере вышел в полуфинал турнира ATP на траве, в том числе четвертый в Истборне. В 2019, 2022 и 2024 года он становился здесь чемпионом. Соперником Фритца будет Алехандро Давидович Фокина, которому он уступил в этом сезоне в Делрей-Бич. Испанец впервые сыграет в полуфинале на травяном покрытии.

Дженсон Бруксби впервые с 2021 года сыграет в полуфинале турнира ATP на траве и в целом проведет девятый матч на этой стадии соревнований. Американец попробует второй раз в текущем сезоне выйти в финал в противостоянии с Уго Умбером, для которого это будет шестой полуфинал на травяном покрытии и второй в этом году. Теннисисты встречались в 2022 году на хардовом турнире в Базеле, где сильнее был француз. Умбер будет бороться за первый финал на траве с 2021 года.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua