Зальцбург – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

Противостояние лидеров группы H. В последнем туре группового этапа "Реал" попытается сохранить первую строчку для выхода в плей-офф в матче с "Зальцбургом".

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Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени в пятницу, 27-го июня. Покажет встречу канал Суспільне Спорт.

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