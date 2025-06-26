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Футбол

Зальцбург – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

Зальцбург - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    • Противостояние лидеров группы H. В последнем туре группового этапа "Реал" попытается сохранить первую строчку для выхода в плей-офф в матче с "Зальцбургом".

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    • Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени в пятницу, 27-го июня. Покажет встречу канал Суспільне Спорт.

    Зальцбург - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    8.60 5.80 1.33 Узнать больше

    Трансляция матча

    Зальцбург - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    Зальцбург - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    Зальцбург - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    В эфире

    Зальцбург - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

    Трансляція матчу Зальцбург – Реал Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть игру в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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