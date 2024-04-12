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Футбол

Тренер Реала уверен, что Беллингем вернется к забиванию голов

Специалист прокомментировал игру полузащитника Реала

Тренер Реала уверен, что Беллингем вернется к забиванию голов

Фото: пресслужби ФК «Реал» Мадрид

    • Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заверил, что полузащитник Джуд Беллингем вернется к забиванию голов.

    "Он просто забивает меньше, чем раньше, но это было неожиданностью. Джуд по-прежнему выполняет отличную работу".

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    "Беллингем вернется к забиванию голов, но это неправда, что он снизил свой уровень результативности", — добавил Карло.

    Джуд в нынешнем сезоне Ла Лиги забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 23 матчах.

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