Тренер Реала уверен, что Беллингем вернется к забиванию голов

Специалист прокомментировал игру полузащитника Реала

Фото: пресслужби ФК «Реал» Мадрид

Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заверил, что полузащитник Джуд Беллингем вернется к забиванию голов.

"Он просто забивает меньше, чем раньше, но это было неожиданностью. Джуд по-прежнему выполняет отличную работу".

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"Беллингем вернется к забиванию голов, но это неправда, что он снизил свой уровень результативности", — добавил Карло.

Джуд в нынешнем сезоне Ла Лиги забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 23 матчах.

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