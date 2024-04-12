Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Больше всего горжусь победой над Рикки Хаттоном»

Сегодня известному украинскому боксеру, экс-чемпиону мира по версии WBА Вячеславу Сенченко исполняется 47 лет.
Sport.ua, поздравляя именинника, предложил Вячеславу ответить на несколько блиц-вопросов.
– Самый сложный бой в карьере?
– Бой против Фредерика Клозе за титул Интерконтинентального чемпиона WBA.
– Самый легкий бой в карьере?
– Против Зорана Дидановича. Это было где-то в середине карьеры.
– Что для тебя круче: участие в Олимпиаде или участие в бою за титул чемпиона мира среди профи?
– Лично для меня бой за титул чемпиона мира среди профи круче, чем Олимпиада.
– Победа в ринге, которой ты больше всего гордишься?
– Победа над Рикки Хаттоном. Считаю, что это моя самая крутая и яркая победа.
– Что не успел сделать в своей карьере боксера?
– Не представилось возможности провести бой в США. Также не успел из-за войны на Донбассе вернуться на ринг после поражения от Келла Брука. Очень хотелось доказать всем скептикам, что я сделал выводы из того поражения и могу вернуться на высокий уровень. К сожалению, война сломала мои планы.
– Твой любимый боксер?
– Оскар Де Ла Хойя.