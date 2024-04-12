Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Больше всего горжусь победой над Рикки Хаттоном»

Mixsport. Вячеслав Сенченко

Сегодня известному украинскому боксеру, экс-чемпиону мира по версии WBА Вячеславу Сенченко исполняется 47 лет.

Sport.ua, поздравляя именинника, предложил Вячеславу ответить на несколько блиц-вопросов.

– Самый сложный бой в карьере?

– Бой против Фредерика Клозе за титул Интерконтинентального чемпиона WBA.

– Самый легкий бой в карьере?

– Против Зорана Дидановича. Это было где-то в середине карьеры.

– Что для тебя круче: участие в Олимпиаде или участие в бою за титул чемпиона мира среди профи?

– Лично для меня бой за титул чемпиона мира среди профи круче, чем Олимпиада.

– Победа в ринге, которой ты больше всего гордишься?

– Победа над Рикки Хаттоном. Считаю, что это моя самая крутая и яркая победа.

– Что не успел сделать в своей карьере боксера?

– Не представилось возможности провести бой в США. Также не успел из-за войны на Донбассе вернуться на ринг после поражения от Келла Брука. Очень хотелось доказать всем скептикам, что я сделал выводы из того поражения и могу вернуться на высокий уровень. К сожалению, война сломала мои планы.

– Твой любимый боксер?

– Оскар Де Ла Хойя.

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