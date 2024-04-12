Формула E: В Мизано начинается тренировка новичков

В этот уик-энд на итальянском автодроме в Мизано пройдёт сдвоенный этап Формулы E, но гонкам, запланированным на субботу и воскресенье, предшествуют сегодняшняя тренировка, в которой примут участие только новички, у которых нет опыта пилотирования таких гоночных электромобилей в условиях реальных соревнований.

Конечно, это не единственное условие – к тестам допускаются только гонщики, имеющие международную лицензию уровня Grade B. Список участников тренировки новичков в Мизано мы публиковали. Такие сессии позволяют молодым пилотам проявить себя, и вполне вероятно, что в будущем кто-то из них сможет выступать в Формуле E на регулярной основе.

Например, так было с Джеханом Дарувалой, который в прошлом году принял участие в такой тренировке, проходившей на городской трассе в Риме, а в этом сезоне выступает за заводскую команду Maserati.

Альберто Лонго, соучредитель и директор Формулы E: «Мы впервые прибыли на замечательный автодром в Мизано и приветствуем новых талантливых гонщиков, которые выходят на сцену Формулы E. Такие тренировки не только демонстрируют потенциал молодых гонщиков, но также подчёркивают наше стремление помогать новым талантам.

В плане современных технологий и инноваций Формула E – одна из ведущих гоночных серий. Мы рады направить нашу энергию на работу с новым поколением гонщиков, создавая условия для того, чтобы они показали своё мастерство, пилотируя машины поколения GEN3».

После сегодняшней тренировки новичков, которая будет длиться всего полчаса, в следующем месяце сразу после берлинского этапа чемпионата мира по гонкам на электромобилях пройдут специальные тесты новичков. Каждая из команд Формулы E обязана заявить на них хотя бы одного гонщика.

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