Хейни подал в суд на Райана Гарсию. Бокс отошел на второй план

Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хейни

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни, который на данный момент является «чемпионом в отпуске» по версии WBC в первом полусреднем весе, подал в суд на Райана Гарсию.

Хейни обвинил своего соперника по поединку, который состоялся в апреле этого года, в нанесении побоев, мошенничестве и несправедливом обогащении. В иске также упомянута промоутерская компания Golden Boy Promotions, которая представляет интересы Гарсии.

Девин Хейни требует полного пересмотра и корректировки распределения денежных средств по итогам их спорного боя.

Как известно, накануне поединка, который состоялся 20 апреля за титул WBC, Райан Гарсия провалил взвешивание, но затем убедительно выиграл у Хейни, отправив того несколько раз в нокдаун, а победил в итоге по очкам. Впрочем, через несколько дней после того стало известно, что Гарсия провалил допинг-тест и результат поединка был аннулирован.

sport.ua