Бавария – РБ Лейпциг: прогноз и где смотреть матч Бундеслиги

22 августа в 21:30 по киевскому времени на «Альянц-Арене» состоится поединок 1-го тура Бундеслиги сезона 2025/26. Действующий чемпион «Бавария» примет амбициозный «РБ Лейпциг». Встреча обещает стать одной из центральных в стартовом туре немецкого первенства. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени. Смотреть матч можно на платформе Setanta.

Бавария

Минувший сезон команда завершила с восстановленным доминированием в чемпионате Германии. После неудачного 2023/24, когда клуб остался без трофеев, приход Венсана Компани вдохнул в мюнхенцев новые силы. «Бавария» уверенно выиграла Бундеслигу, но в остальных турнирах выступила неудачно. В Кубке Германии команда сенсационно уступила «Байеру», а на клубном чемпионате мира проиграла ПСЖ.

Кадровая ситуация также осложнилась: Джамал Мусиала выбыл надолго из-за перелома ноги, а ветераны Томас Мюллер и Кингсли Коман покинули клуб. Не оправдали ожиданий Сарагоса и Паильинью. Впрочем, трансферная кампания позволила усилить состав: были подписаны Йонатан Та, Фабиан Бисхоф и колумбиец Луис Диас, обошедшийся в 70 миллионов евро. В Суперкубке именно гол Диаса помог «Баварии» обыграть «Штутгарт» со счетом 2:1.

РБ Лейпциг

«Быки» традиционно славились умением продавать лидеров и при этом оставаться конкурентоспособными. Но прошлый сезон стал провальным. Команда полностью провалила кампанию в Лиге чемпионов, а в Бундеслиге заняла лишь седьмое место, уступив «Майнцу» одно очко и осталась без еврокубков. Ситуацию не спасла и смена тренера — после ухода Марко Розе результативность не улучшилась.

Летом клуб доверил команду Оле Вернеру. Однако кадровые потери продолжаются: главным ударом стало расставание с Бенджамином Шешко, а Хави Симмонс до сих пор остается в подвешенном состоянии. Зато были проведены адресные трансферы: из турецкого «Гезтепе» подписан результативный форвард Ромуло Кардозо, а защитники Диоманде и Бандзузи помогли команде успешно стартовать в Кубке Германии, обыграв «Зандхаузен» со счетом 4:2.

История встреч

В прошлом сезоне «Бавария» смогла прервать серию из четырех матчей без побед против «РБ Лейпциг». В чемпионате мюнхенцы выиграли оба поединка, но в мае команды сыграли в результативную ничью 3:3. Эта встреча еще раз подтвердила, что противостояние двух клубов стабильно радует зрителей обилием голов.

Прогноз

Букмекеры уверены в преимуществе действующего чемпиона. Ставки на победу «Баварии» с форой (-1,5) котируются с коэффициентом 1,66. Учитывая домашний фактор и обновленный состав, мюнхенцы выглядят фаворитом встречи. Однако «Лейпциг» способен навязать борьбу, и игра обещает быть зрелищной.

