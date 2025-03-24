Майк ТАЙСОН: «Я не хотел бы биться с этим боксером, это чертов зверь»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Известно, от какого боя в свое время отказался легендарный Майк Тайсон. Бобби Гудман, который в свое время работал с известным промоутером Доном Кингом, рассказал, что Майк не имел желания драться с Джорджем Форманом.

«Когда-то Дон Кинг сказал Майку, что Форман принесет огромные деньги, к тому же он старый и медленный и не будет проблемой. Тайсон поднялся и выкрикнул: «Я никогда не хотел драться с этим боксером, это чертов зверь. Если ты его так сильно любишь – то сам дерись с ним», – сказал Тайсон.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua