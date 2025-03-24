Ига Швёнтек – о предстоящем матче против Элины Свитолиной: “На 100% будет непросто. Все наши предыдущие встречи были очень тяжёлыми физически”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвертого круга Miami Open, в котором она сыграет против украинки Элины Свитолиной



“На 100% это будет непростой матч. Все наши предыдущие встречи всегда были очень физически тяжёлыми. Элина – крайне опытная теннисистка, она уже прошла через всё, так что… Я просто постараюсь хорошо подготовиться тактически и выложиться на максимум. Насколько я помню, мы с ней не играли после Уимблдона, так ведь?

А, точно, играли же в Дубае [в 2024 году Ига Швентек выиграла в двух сетах]. Ну хорошо, надо освежить это в памяти. В любом случае, матч точно будет непростой, так что просто выложусь по полной”, – сказала польская теннисистка в эфире Canal+.

Напомним, что в третьем круге Miami Open Элина Свитолина в трех сетах победила чешку Каролину Мухову, а Ига Швёнтек в двух партиях обыграла Элизе Мертенс из Бельгии.

Элина Свитолина и Ига Швёнтек играли друг с другом трижды: в 2021 году полька выиграла на грунте в Риме, в 2023 году Свитолина взяла реванш на Уимблдоне, а в прошлом сезоне Швёнтек победила в их поединке в Дубае.

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